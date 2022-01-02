بعد نجاتها بأعجوبة.. ريتا حرب تخفي وجهها المُصاب خلف ممثل سوري: ع وجك اكيد السنة رح تكون حلوة (صورة)

لا تزال الممثلة والإعلامية ريتا حرب في اسطنبول حيث تخضع للعلاج بعد حادث السير المروع الذي تعرّضت له في تركيا في تشرين الثاني الماضي ونجت منه بأعجوبة.

ونشرت ريتا صورة على صفحتها على "انستغرام" ظهرت فيها برفقة الممثل السوري سامر المصري، مخفية وجهها وراءه، وعلقت: "سامر الخيّ والزميل والصديق ع وجك اكيد السنة رح تكون حلوة على أمل بوقت قريب بطل مخبيي وجي... نحنا هيك إستقبلتا 2022 على أمل تكون حاملي خير وصحة للجميع".