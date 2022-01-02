فيديو فاجأ الجمهور... أدهم نابلسي يؤم المصلين في أحد المساجد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة ومقطع فيديو للفنان الأردني الشاب أدهم نابلسي وهو يصلي إماما لصلاة العشاء في أحد المساجد.

وأثار أدهم نابلسي جدلا واسعا خلال الفترة الماضية، بعد قرار اعتزاله الفن بشكل نهائي، حيث أشار إلى أنه "كان ينوي أن يتخذ هذه الخطوة منذ فترة، وذلك لأن الطريق الذي كان يسلكه لا يرضي الله".