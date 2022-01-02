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فنون ومشاهير
محمد هنيدي يسخر من نفسه لهذا السبب (صورة)
Lebanon 24
02-01-2022
|
16:00
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كعادة النجم محمد هنيدي، في مناسبات عديدة يمازح جمهوره ويسخر من قصر قامته.
ونشر هنيدي على حسابه الخاص بـ"تويتر" صورة لها بجوار أحد الأشخاص الذين يمتازون بطول القامة، وعلق ساخراً: "شكرا للذين أحبوا أرواحنا رغم أنهم لم يرونا كما عاهدونا"، حيث تعمد ألا يظهر منه في الصورة سوى جزء صغير من رأسه وترك باقي الصورة للشخص الذي بجواره.
وكان هنيدي، قد سخر من قصر قامته خلال الأيام الماضية، في صورة له مع نجله أحمد، نشرها على حسابه الخاص بـ"فيسبوك" ظهر فيها نجله يفوقه طولاً، وعلق عليها قائلاً: "أحمد هنيدي.. سعيد جدًا بعلم الوراثة لما يكون دقيق، ورث الوسامة الشديدة والشجاعة والجرأة والشراسة، ونسي يورث الطول"، فيما شهد المنشور متابعة كبيرة من قبل الجمهور.
المصدر: لها
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