أديل تشتري قصر سيلفستر ستالون بنصف الثمن

اشترت المغنية الشهيرة أديل قصر النجم العالمي سيلفستر ستالون الضخم مقابل 42 مليون جنيه إسترليني بعد خفض السعر، حيث أفادت تقارير بأن أديل اشترت القصر، الواقع في بيفرلي هيلز، مقابل 58 مليون دولار، بعد فشل بيع العقار الفخم مقابل 110 ملايين.ووفقا لمصادر "TMZ"، تم تصميم المنزل، الذي تبلغ مساحته 18.587 قدما مربعة من قبل ريتشارد لاندري، ويقع في منطقة حراسة حصرية في نورث بيفرلي بارك، ويضم 8 غرف نوم و12 حماما.وكان سيلفستر يعمل بجد لبيع القصر الضخم الذي اشتراه في التسعينيات، وأدرج في البداية مقابل 110 ملايين دولار، لكن لم يكن هناك من يشتريه فخفض السعر إلى 85 مليونا، وبعد أن انتقل ستالون، 75 عاما، مع عائلته إلى فلوريدا، انخفض السعر لأكثر من النصف.