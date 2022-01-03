فنون ومشاهير

ابن عاصي الحلاني يُثير الجدل: ظهر برفقة عدد كبير من المرافقين.. والجمهور يُعلق: "كتير مغير"! (فيديو)

Lebanon 24
03-01-2022 | 02:00
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تعرّض الفنان الوليد الحلاني مؤخرا للهجوم بعد نشره فيديو عبر حسابه الخاص على تطبيق "انستغرام" ظهر فيه أثناء توجهه لاحياء حفلة رأس السنة في بيروت، ولفت المتابعون ظهور عدد كبير من المرافقين إلى جانبه.

 

وعبّر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم من الأمر، وعمدوا إلى تداول الفيديو، مشيرين إلى أن الوليد لا حاجة له لهذا الكم من المرافقين، خصوصاً أنه قريب جداً من الناس، متسائلين عن سبب قيامه بهذا الأمر.

A post shared by الوليد الحلّاني (@alwalid)


 
 

من جهة أخرى، رأى بعض محبي الوليد أنه في الآونة الأخيرة تغير ولم يعد كسابق عهده، معتبرين أنه عمد إلى القيام بهذا الأمر لإبعاد الناس عنه.

المصدر: الجديد
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