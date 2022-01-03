فنون ومشاهير

شروط صارمة لحضور حفل عمرو دياب في دبي.. ما هي؟

Lebanon 24
03-01-2022 | 05:00
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يستعد الفنان عمرو دياب لإحياء حفل غنائي في دبي وذلك يوم 15 كانون الثاني الجاري.

ومن المقرر أن يقام الحفل على Dubai Media City، ووفقا لما جاء على موقع SIA Pro فقد نفذت تذاكر الحفل فئة vip بعد طرحها بـ48 ساعة.


ووضعت الشركة المنظمة شروطا صارمة للحضور وأبرزها إجراء تحليل PCR الخاص بكورونا قبل الحفل بـ24 ساعة إلى جانب الحرص على ارتداء الكمامة طوال الحفل.
 
(في الفن)
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