بعد الهجوم عليه.. عاصي الحلاني أوضح أسباب إحيائه حفلاً بعد وفاة شقيقته وهذا ما قاله (فيديو)

أوضح الفنان عاصي الحلاني سبب إصراره على المجيء الى الأردن والغناء في أحد فنادقها الفخمة رغم وفاة شقيقته قبل أسبوع واحد فقط من إحيائه حفل رأس السنة وتعرضه جراء ذلك للكثير من الانتقادات.

وقال الحلاني في تصريحات لبرنامج "ET بالعربي": "كلنا بنعرف ان الموت حق، وهيدي مشيئة ربنا سبحانه وتعالى، والوفاة كانت من أسبوع، وقررنا انو نكفي لأن بدنا الناس يترحّموا عليها، ما بدنا تكون وفاتها سبب لأذية الناس، بالعكس، لذا قررنا إنو نكفّي ورح نكفّي".

وأضاف: "أنا بقول دايماً إنو الفنان وقت الفرح لازم يزيد من فرح الناس، ووقت الحزن والألم يخفف عنهم آلامهم وحزنهم بعطائه"، مشدداً على أن "الالتزام شيء أساس في حياتي، وانا أقدّس ارتباطاتي والتزاماتي وتعاقداتي على الأعمال الفنية، سواء إنتاج أو حفلات، وإقامة الحفل في رأس السنة يعتبر من ضمن عملي أيضاً".

واختتم عاصي الحلاني الحلاني بالقول: "أعمل على الحفل مع فرقة موسيقية ضخمة من لبنان منذ أكثر من شهرين، وهناك فندق يحضّر للحفل، وإذا قررت إلغاء الحفل فبخرب بيوت العالم".