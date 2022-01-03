فنون ومشاهير

بعد هجومه على ميشال حايك.. عابد فهد يوضح كلامه! (صورة)

Lebanon 24
03-01-2022 | 06:20
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دافع الممثل السوري عابد فهد عن نفسه بعد الإنتقادات التي تعرّض لها خلال الساعات الماضية على خلفية اتهام البعض له بالهجوم على ميشال حايك بعدما تحدث في توقعاته لهذا العام عن خراب البرنامج الكوني.

 

وأكّد فهد انه لم يقصد أبداً الهجوم على ميشال حايك معرباً عن تقديره واحترامه له، لافتاً إلى أنه عندما اعترض على توقعاته لم يكن من باب الهجوم عليه، بل من باب الاقتراح بعدم الحديث عن مثل تلك الأخبار التي لا تبعث على التفاؤل.

 

وغرد فهد عبر حسابه على "تويتر" قائلاً : " كل الاحترام والتقدير للأخ ميشيل الحايك، هذا ليس هجوم، إنه اقتراح فقط، عملتو منها قصة ياجماعة طولوا بالكم”، وهو ما جعل البعض يتضامن معه من باب أن حرية الرأي والتعبير بدأت تأخذ منحنى آخر في الفهم لدى البعض، حتى إنهم طالبوا بأن يتم الحديث عن الأخبار التي تحمل الفرح، وليس العكس.

كل الاحترام والتقدير للأخ ميشيل الحايك, هذا ليس هجوم, انه إقتراح فقط 😂عملتو منها قصة ياجماعه طولوا بالكم

 

وأتى هذا التوضيح بعدما أعرب عابد فهد عن صدمته بسبب توّقعات ميشال حايك، حول أحداث عام 2022، مغرداً من خلال حسابه في "تويتر" : " شي فظيع ولا خبر مفرح ولا شي مشرق. يأخي.. بلاها هالاخبار" .

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