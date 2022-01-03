سلاف فواخرجي تواجه تهديداً يؤثر على حياتها

ما زال مسلسل عنبر 6 يواصل ارتفاع نسبة مشاهدته عبر شاشة منصة شاهد، ومن خلال نواعم نكشف تطورات الأحداث في الحلقات التالية وماذا ستواجه سجينات العنبر في الحلقات المقبلة.تهديد لسلافتابع مسلسل عنبر 6 الذي يُعرض حصرياً على منصة شاهد، توغله في حياة السجينات، ليسرد من خلال الحلقتين الخامسة والسادسة، كيف يمكن أن تؤثر الأحداث خارج السجن على حياة السجينات بداخله، فنرى أحلام (فاطمة الصفي) عاجزة عن استكمال علاج ابنها، فيما اكتشفت رهف (سلاف فواخرجي) حقيقة قد تجعلها تواجه تهديداً كبيراً طوال فترة بقائها في السجن.سر صباأما بالنسبة إلى ليلى (صبا مبارك)، فما زالت تواجه المجتمع بسبب عدم معرفتها لوالديها الحقيقيين، فطلب منها سكان عمارتها مغادرة منزلها، لأنهم لا يقبلونها معهم، واكتشفت أخيراً إصابة أخيها بالسرطان، وأن حياته مهددة، ولكن في النهاية وبمساعدة الصحافي آدم (نواف الظفيري) اكتشفت سراً خطيراً، بإمكانه أن يقلب حياتها رأساً على عقب.يُعرض مسلسل عنبر 6 الآن وحصرياً على منصة شاهد vip، وهو مستوحى من أحداث حقيقية، تولت كتابتها وتحويلها إلى سيناريو درامي ورشة مصنع الحكايات، ويُعد المسلسل أحد أضخم الأعمال الدرامية والعربية، حيث جرى تصويره في لبنان، وعمل صنّاع المسلسل على بناء ديكورات خاصة للسجون على مساحات واسعة لإثراء الواقعية.مسلسل عنبر 6 من بطولة نجوم العرب ومن بينهم سلاف فواخرجي، صبا مبارك، فاطمة الصفي، آيتن عامر، جمانة كريم، نايف الظفيري، رنين مطر، رانيا عيسى، تاتيانا مرعب، نتاشا شوفاني، سلوى محمد علي، إيلي متري، فادي إبراهيم، بيار داغر، رندة كعدي، روزي الخولي، غريتا عون وغيرهم. معالجة درامية لـهاني سرحان ودعاء عبد الوهاب، سيناريو وحوار سمر طاهر، إيرين يوسف، هند عبد الله، مي سعيد، إنتاج شركة Eagle Films Productions، ومن إخراج علي العلي.