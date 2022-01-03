فنون ومشاهير

فنانة سورية شهيرة تحتفل بالعام الجديد برفقة شقيقاتها الثلاث.. إحداهن إعلامية معروفة (صورة)

Lebanon 24
03-01-2022 | 08:35
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نشرت الفنانة السورية ديمة الجندي عبر حسابها على "فيسبوك" صورة جمعتها بشقيقاتها الثلاث: داليا ويار والاعلامية لانا الجندي، بمناسبة الاحتفال بالاعياد ورأس السنة. 
 
 
وتألقت الجندي وشقيقاتها بإطلالات باللون الاسود، نالت اعجاب الجمهور.
 
 
المصدر: "رصد" لبنان 24
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ديمة الجندي

اعياد

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