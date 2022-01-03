فنانة سورية شهيرة تحتفل بالعام الجديد برفقة شقيقاتها الثلاث.. إحداهن إعلامية معروفة (صورة)

نشرت الفنانة السورية ديمة الجندي عبر حسابها على "فيسبوك" صورة جمعتها بشقيقاتها الثلاث: داليا ويار والاعلامية لانا الجندي، بمناسبة الاحتفال بالاعياد ورأس السنة.

وتألقت الجندي وشقيقاتها بإطلالات باللون الاسود، نالت اعجاب الجمهور.