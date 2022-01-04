هكذا علّق محمد رمضان على توقعات ليلى عبد اللطيف (فيديو)

علّق الفنان المصري محمد رمضان على توقعات ليلى عبد اللطيف عنه والتي ذكرتها في حلقتها الخاصة ليلة رأس السنة مع الإعلامي نيشان عبر قناة "الجديد".

ونشر رمضان عبر صفحته الخاصة على انستغرام مقطع فيديو ظهرت فيه عبد اللطيف وهي تدلي بتوقعاتها عنه لعام 2022، مشيرة الى انها تراه يحقق مزيداً من النجاحات ويحصد الجوائز الإضافية.

وعلق على الفيديو قائلاً: "الله ولي التوفيق 2022" .