بعد غضبها ليلة رأس السنة.. هذا ما ينتظر نانسي عجرم في الـ 2022!

أحيت نانسي عجرم حفلها الغنائي الضخم في العين السخنة بمصر ليلة رأس السنة التي حملت الكثير من المفاجآت للجمهور.

مشكلة صوت

لم يحالف نانسي الحظ بداية حفلها الغنائي في ليلة رأس السنة الذي جمعها بالفنان رامي عياش وأحمد سعد، خاصة بعد سقوط الأمطار باستمرار هناك، ما جعل إدارة الحفل تتفق معها على الاستعانة بتقنية الـ"بلاي باك" لإنقاذ الموقف، ولكن فور انتهاء الأمطار بدأت نانسي تقدم أغنياتها طبيعياً، وبعدها بدقائق حدثت مشكلة غير مقصودة بالصوت ما جعلها تغضب بوضوح أثناء وجودها على خشبة المسرح لحين حُلّت المشكلة.

خريطة 2022

على صعيد آخر، تستعد نانسي لتسجيل أغنية جديدة بعنوان "اتفضل عندنا" مع الملحن محمد رحيم الذي شاركها حفلها الأخير في العين السخنة، ومن المقرر طرح الأغنية خلال الفترة المقبلة.

وستكون نانسي موجودة ضمن نجوم "ستارز أون بورد" في شهر شباط القادم في جزيرة ميامي لتفتتح خريطتها الغنائية للعام الجديد هناك، ومن بعدها ستتوجه نحو تركيا خلال شهر آذار، حيث اتفقت على تقديم حفل غنائي هناك بداية الشهر وتحديداً في 3 آذار .