يسرا حزينة على وفاة هذه المرأة

أعلنت الفنانة المصرية يسرا وفاة المهندسة هالة رجائي عطية، إذ كتبت على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : "البقاء لله في وفاة المهندسة هالة رجائي عطية.. تغمدها الله بواسع رحمته وألهم العائلة الصبر والسلوان.. خالص عزائي للأستاذ وللأسرة الكريمة".