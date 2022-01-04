جنا عمرو دياب بإطلالة جريئة... (صور)

نشرت جنا عمرو دياب مجموعة صور جديدة لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيها وقد ارتدت ملابس جريئة.

جنا بدت في إحدى الصور بتوب على شكل حمالة صدر، مع بنطال جينز وسترة جينز فوقه، مما لاقى تفاعلاً كبيراً من قبل المتابعين.