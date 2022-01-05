بعد 12 ولداً.. فنان عربي يرزق بطفل جديد ويسميه على اسم الملك

أعلن الفنان السعودي محمد عبده، أنه رزق بمولود جديد، اليوم الأربعاء، لافتا إلى أنه أسماه سلمان، تيمنا باسم العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز.وعلى حسابه في "تويتر"، قال محمد عبده: "الحمد لله رب العالمين رزقت فجر هذا اليوم بمولود أسميته سلمان، تيمنا باسم مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله".يشار الى ان سلمان هو الولد رقم 13 لعبدو.