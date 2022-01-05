فنون ومشاهير

من أغنى الرجال في العالم العربي.. زوج أحلام يكشف سر ثروته الكبيرة (فيديو)

Lebanon 24
05-01-2022 | 03:30
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روى زوج الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، مبارك الهاجري، بعض التفاصيل عن حياته الشخصية، كاشفا عن السر وراء ثروته الكبيرة التي حققها خلال السنوات الماضية.

 

وفي مقطع فيديو عبر حسابه الخاص على تطبيق "سناب شات"، روى المهاجري أن والدته قالت له ذات يوم "يا ولدي أبغي أطلع الحج"، فباشر بالاستعداد للذهاب معها برفقة أخواته، وعزموا الترحال من قطر إلى المملكة العربية السعودية.

 

وقال: "ما خليت الوالدة تتكل على حد، أنا كنت أشيل وأحط. كنت أنا مسؤول عن أمي في كل شيء، وفي اليوم الأخير من الحج قالت يا مبارك، دعوت لك دعوة هناك الله يجعل الرمل في إيدك ذهب، ولما رجعت بعد كام شهر أسودي شركة نقليات تدخلي خير كثير. العبرة في الموضوع أن دعوة الوالدين مستجابة".

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يذكر أن مبارك الهاجري حقق العديد من الإنجازات المهولة في حياته خاصة في تطوير وتعزيز العديد من المجالات التي يبدع فيها، وتمكن من حصد لقب بطل رالي قطر.

 

وامتاز مبارك الهاجري بكونه من أكثر الشخصيات المرموقة الراقية وله طابع رومانسي أنيق بحيث عرف بالمحبة ومعاملته الحسنة في حياته ولزوجته الفنانة أحلام والعائلة بشكل عام.

 

ويملك مبارك الهاجري مجموعة واسعة من الشركات التجارية ودخل أيضا في الكثير من المجالات الاستثمارية في العالم العربي.

 

ويعرف الهاجري بأنه من أغنى الرجال في العالم العربي، والذي يمتلك شركة خاصة للتنقيب عن النفط، بحيث تجاوزت ثروته مليارات الدولارات، ويمتلك العديد من القصور في قطر وطائرة خاصة مرخصة لأن يلف العالم كله وعندما يتم إضافة ثروته وثروة زوجه أحلام فتقدر ثروتهما بمبالغ مالية لا تعد ولا تحصى.

المصدر: روسيا اليوم
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