فنون ومشاهير

إعلامية شهيرة تهاجم مايا دياب: "وجودك في الفن حرام ولبسك عاري"! (فيديو)

Lebanon 24
05-01-2022 | 04:07
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هاجمت الإعلامية الكويتية مي العيدان الفنانة مايا دياب التي اعتبرت تعليقاً على اعتزال الفنان الأردني أدهم نابلسي، أن وجوده أساساً في الفن حرام.

 

وقالت العيدان في برنامجها "كشف حساب" على موقع "يوتيوب": "حكاية اعتزال أدهم النابلسي، شاب محبوب عنده نجاحات، طلع قال أنا بعتزل وشايف إن الفن حرام، ما في شيء يجبره إنه يمشي على كيفنا! هو شايف الفن حرام خلاص! أنا اتفق معاه لكن مش كل الحاجات حرام، لأن فيه دراما إسلامية وفي غيرها.. هو قرر يعتزل خلاص".

 

وتابعت: لكن "قصة الهجوم عليه وتطلع تتكلم الأستاذة مايا دياب غريب، والله أنت يا مايا اللي وجودك في الفن حرام، لامحتوى ولبسك عاري، أعتقد أنت من المؤسسين للفن الحرام، أنت واللي مثلك اللي يطلعون إن بس أنا بنت حلوة، اللي قاعد يحكي مجنون المستمع عاقل".

 

وأضافت: "شادية اعتزلت وسهير البابلي اعتزلت، وأدهم، هم شافوا إنه يبون يتجهوا لربهم، فما له داعي الهجوم عليه، هو أدرى بحاله وشايف اللي ينفعه".

المصدر: لها
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