فنون ومشاهير

القبض على إعلامي شهير في المطار!

Lebanon 24
05-01-2022 | 04:30
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ألقت سلطات مطار القاهرة القبض على الإعلامي الشهير توفيق عكاشة أثناء محاولته مغادرة البلاد، بعد صدور أحكام نهائية ضده في عدة قضايا، ومنها قضيته مع مطلقته المذيعة رضا الكرداوي وابنهما، وباشرت نيابة النزهة التحقيق مع عكاشة، لترحيله إلى السجن لتنفيذ الأحكام، إلا أنه عارض في كل الأحكام التي صدرت ضده لتطلق النيابة سراحه وتحديد موعد آخر لمحاكمته.

 

 

وكانت رضا الكرداوي مطلقة عكاشة، قد أقامت ضده دعوى نفقة، وحصلت على أحكام نفقة لها ولابنهما يوسف بقيمة 450 ألف جنيه، وبعد حصولها على حكم لصالحها، طالبت بمنع طليقها من السفر، وذلك بموجب الدعوى القضائية رقم 723 لسنة 2020 وذلك لعدم تنفيذ عكاشة أحكام الإنفاق على ابنه يوسف والتي بلغت قيمتها 110 آلاف جنيه، وصدرت ثلاثة أحكام بحبس توفيق عكاشة واجبة النفاذ على مدار خمس سنوات.

 

وكانت محكمة أسرة مدينة نصر قد قامت برفض الدعوى المقدمة من توفيق عكاشة بتخفيض النفقة بحجة إدعائه الفقر لعدم عمله، حيث استندت المحكمة إلى المستندات التي قدمتها طليقته والتي تفيد بأملاكه وثروته، وقضت محكمة استئناف اﻷسرة، بإلزام البرلمانى السابق توفيق عكاشة، بدفع سبعة آلاف جنيه نفقة شهرية لنجله "يوسف" من الإعلامية رضا الكرداوي، وذلك بدﻻً من خمسة آلاف جنيه.

المصدر: لها
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