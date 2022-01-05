فنون ومشاهير

ظهور زوجة ثانية لسمير غانم تُطالب بالميراث!

Lebanon 24
05-01-2022 | 11:00
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انتشر خبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن ظهور زوجة ثانية للفنان الراحل سمير غانم، وانها بدأت بالمطالبة بحقها الشرعي في الميراث، مما أثار حيرة الكثير على مواقع التواصل الإجتماعي متسائلين عن حقيقة الأمر.

 

وكشف مصدر مقرب من الشقيقتين دنيا وإيمي سمير غانم، في تصريحات صحافية، حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع السوشيال ميديا، مؤكداً أنها مجرد شائعات مُغرضة وليس لها أي أساس من الصحة، ولذلك لم تهتم دنيا أو إيمي بالظهور لنفيها سواء إعلامياً أو حتى عن طريق بوست عبر حساباتهما الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي.

 

وأعرب المصدر عن استيائه الشديد من تداول مثل هذه التفاهات بين عدد من المواقع الإخبارية ووسائل الإعلام، دون التأكد من صحتها، مطالباً بضرورة التحقق من صحة الأخبار قبل نشرها، والتحقق الجيد في مثل تلك الأمور، خاصة أنها تتحدث عن نجم كبير وله جماهيريته، بجانب أنها عائلة محترمة ومرموقة ولا يصح أن نتلاعب بأحوالهم الشخصية من أجل "التريند".

 

وأضاف أن كلاً من دنيا وإيمي سمير غانم لا تزالان تعيشان حالة من الحزن والأسى على فقدان والدهما ووالدتهما رغم مرور الكثير من الوقت، وكل ما يجعلهما تشعران بالسعادة والصبر هو حالة الحب التي غمرتهما سواء من المقربين منهما أو من الجمهور العريض.

المصدر: لها
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