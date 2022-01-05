وفاة فنان عربي بأزمة قلبية.. شقيقه مطرب شهير

توفي، مساء أمس الثلاثاء، الفنان أحمد الحجار شقيق الفنان على الحجار وابن المطرب والملحن إبراهيم الحجار، عن عمر 65 عاماً.

وأعلن عصام الحجار ابن الفنان والملحن الراحل موعد صلاة الجنازة على والده، وكتب على حسابه الخاص بـ"فيسبوك"، أن صلاة الجنازة على والده ستقام بعد صلاة ظهر اليوم الأربعاء، من مسجد السيدة نفيسة.

ونعى الفنان هاني شاكر ومجلس نقابة المهن الموسيقية والجمعية العمومية الفنان أحمد الحجار، وقال نقيب المهن الموسيقية إن الراحل أصيل من طمي مصري نشأ وتغنى بحب الوطن.

وأضاف: "ننعى ونعزي كل الشعب المصري لوفاته فقد كان الراحل صوتاً لكل المصريين داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته وكريم مغفرته ويلهم أهله الصبر والسلوان".

ونشأ أحمد الحجار في عائلة فنية لأب مطرب وملحن ومعلم لقواعد الغناء والموسيقى وهو الفنان الراحل "إبراهيم الحجار"، وكانت والدته تتمتع بصوت عذب وتجيد غناء أغنيات ليلى مراد وأسمهان، التحق بالمعهد العالي للموسيقى العربية، وتعلم العزف على آلتي العود والبيانو كما درس النوتة الموسيقية والمقامات الشرقية والغربية، وبدأ مجال الاحتراف وهو طالب فى السنة الأولى له بالكلية بلحن "اعذريني" لشقيقه الأكبر علي الحجار، ثم توالت أعماله الفنية بين التلحين والغناء، فقد لحن للمطرب محمد فؤاد أغنيات فيلم "أمريكا شيكا بيكا" ولحن العديد من الأعمال المسرحية ومقدمات المسلسلات التلفزيونية ولحن لهشام عباس وعلاء عبد الخالق وأنغام وأنوشكا وغيرهم، وكانت أغنية "عود" هى بداية شهرته كمطرب، وله أربعة ألبومات غنائية.