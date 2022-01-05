فنون ومشاهير

إطلالة منى زكي ومحمد هنيدي في "الجواهرجي" تثير حيرة الجمهور (صورة)

Lebanon 24
05-01-2022 | 14:00
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شاركت الفنانة المصرية، منى زكي، جمهورها صورة جديدة عبر خاصية "ستورى" على حسابها في "إنستغرام"، جمعتها بصديقها النجم الكوميدي محمد هنيدي، وجاءت من كواليس تصوير فيلمهما السينمائي الجديد "الجواهرجي"، وهو العمل الذي يجمعهما سوياً لأول مرة بعد غياب دام أكثر من 22 عاماً، عبر فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية".
وأثار "لوك" منى زكي، الذي ظهرت به خلال الصورة فضول الجمهور، حيث ارتدت نظارة سوداء واعتمدت تسريحة شعر ذات ستايل قديم، وتساءل الجمهور عما إذا كانت تلك الصورة من تصوير الجزء الثاني من فيلم "صعيدى في الجامعة الأمريكية"، إضافة إلى فضول البعض بشأن سبب ارتداء "هنيدي" أيضاً نظارة سوداء، وسبب اللوك القديم.
 
 
 
ونشر الفنان محمد هنيدي ذات الصورة عبر خاصية "ستورى"، على حسابه في "إنستغرام"، ليتم تناقلها بين المتابعين في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث غزت "السوشيال ميديا" وسط تعليقات عدة أثارت رغبة البعض في معرفة التفاصيل.
 
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