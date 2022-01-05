نجل فنان راحل شهير يفجّر مفاجأة: زوجته تسببت في وفاته!

اتهم علي غنيم، نجل الفنان التشكيلي غنيم غنيم، الزوجة الرابعة لوالده، بالتسبب في وفاته، عن طريق منع أدوية الأمراض المزمنة عنه.وقال نجل الفنان إن والده كان يعاني من أمراض الضغط والقلب، وغيرها من الأمراض المزمنة، وكان يتناول أدوية لتلك الأمراض، وأن إحدى زوجاته تسببت في وفاته يوم 11 تشرين الثاني الماضي، عن طريق منع أدوية الأمراض المزمنة عنه.وأضاف أنه أدلى بأقواله أمام جهات التحقيق التي تواصل التحقيق في الواقعة، بسماع أقوال المشكو في حقها، ولم يصدر عن جهات التحقيق أي قرارات ضد المشكو في حقها، وأن النيابة العامة كلفت المباحث بإعداد تحرياتها في الواقعة، وحتى الآن لا تزال التحقيقات جارية في الواقعة محل الاتهام.