فنون ومشاهير

زياد برجي على خلاف مع مايا دياب... ماذا كشف؟

Lebanon 24
05-01-2022 | 11:58
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كشف الفنان اللبناني زياد برجي أنه على خلاف مع زميلته الفنانة اللبنانية مايا دياب ولذلك حذف أغنية الديو التي جمعتهما وتحمل إسم "خسرنا بعض"

وقال في تصريح تلفزيوني أن صداقة قوية كانت تجمعه بمايا دياب وتعود الى فترة برنامج "استوديو الفن" وأن الأعمال التي قدمها معها تستند إلى هذه الصداقة التي لم تعد موجودة في الوقت الحالي من دون أن يكشف عن تفاصيل الخلاف بينهما وقال انه شخصي جدا : ” هذه الصداقة لم تعد موجودة حالياً .. ما دفعني إلى حذف الأغنية الديو من قناتي الرسمية في موقع يوتيوب والتي تم إطلاقها في عام 2019 وهي من كلمات أحمد ماضي وألحاني أنا وتوزيع هادي شرارة ” .
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