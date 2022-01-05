فنون ومشاهير

داليدا خليل تعلن إصابتها بكورونا... وهذه حالتها!

Lebanon 24
05-01-2022 | 12:19
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كشفت الفنانة اللبنانية داليدا خليل عن إصابتها بفيروس كورونا، بمتحوره الجديد "الأميكرون"، وذلك عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث كتبت مطمأنة الناس عن صحتها ومخبرة الجمهور عن أعراضه الجانبية، وقالت: "بتمنى الكل ينتبه من أوميكرون لأنه ما في عوارض جانبية ولو ما راجعة على تكملة تصوير مشاهدي في مسلسل بيوت من ورق ما كنت عملت pcr وهيك عرفت إني إيجابية، الله يشفي الجميع...".
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