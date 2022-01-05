كيم كارداشيان تُلغي متابعة مايلي سايرس

أفادت وسائل إعلام عالمية ان نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان قد ألغت متابعة النجمة العالمية مايلي سايرس عن "إنستغرام"، وذلك بعد أن شوهدت مع حبيبها بيت ديفيدسون في حفلة رأس السنة.