فنون ومشاهير

كيم كارداشيان تُلغي متابعة مايلي سايرس

Lebanon 24
05-01-2022 | 16:00
A-
A+
Doc-P-904185-637770074668384472.jpg
Doc-P-904185-637770074668384472.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت وسائل إعلام عالمية ان نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان قد ألغت متابعة النجمة العالمية مايلي سايرس عن "إنستغرام"، وذلك بعد أن شوهدت مع حبيبها بيت ديفيدسون في حفلة رأس السنة.
مواضيع ذات صلة
سقطت ملابسها على المسرح... مايلي سايرس تتعرض لموقف محرج في حفلتها! (فيديو)
lebanon 24
06/01/2022 01:03:47 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد مناشدة كيم كارداشيان.. "خبر سار" للسائق السجين
lebanon 24
06/01/2022 01:03:47 Lebanon 24 Lebanon 24
كيم كارداشيان تثير الجدل بإطلالتها الغريبة (صور)
lebanon 24
06/01/2022 01:03:47 Lebanon 24 Lebanon 24
بصور مثيرة... كيم كارداشيان تستذكر سنة 2021
lebanon 24
06/01/2022 01:03:47 Lebanon 24 Lebanon 24

كيم كارداشيان

مايلي سايرس

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
14:00 | 2022-01-05
12:31 | 2022-01-05
12:28 | 2022-01-05
12:25 | 2022-01-05
12:19 | 2022-01-05
12:05 | 2022-01-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website