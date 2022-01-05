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فنون ومشاهير
كيم كارداشيان تُلغي متابعة مايلي سايرس
Lebanon 24
05-01-2022
|
16:00
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أفادت وسائل إعلام عالمية ان نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان قد ألغت متابعة النجمة العالمية مايلي سايرس عن "إنستغرام"، وذلك بعد أن شوهدت مع حبيبها بيت ديفيدسون في حفلة رأس السنة.
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