كانت زوجة عمر خورشيد وشقيقة ممثل راحل.. ممثلة مصرية في ذمة الله





ونعت نقابة المهن التمثيلية الفنانة الراحلة في بيان قالت فيه إن "صلاة الجنازة غدا ظهرا من مسجد الرحمن الرحيم، صلاح سالم".



والراحلة هي ابنة الموسيقار الراحل أحمد شفيق أبو عوف (1919-2004) وشقيقة الموسيقي والممثل الراحل عزت أبو عوف.



ونعى أبو عوف عدد من الفنانين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، منهم إسعاد يونس وأحمد بدير ووفاء عامر ومحمود البزاوي ومصطفى شعبان وناهد السباعي ومحمد عادل إمام وزينة. توفيت الممثلة المصرية مها أبو عوف، الخميس، عن عمر ناهز 65 عاما بعد صراع مع المرض.ونعت نقابة المهن التمثيلية الفنانة الراحلة في بيان قالت فيه إن "صلاة الجنازة غدا ظهرا من مسجد الرحمن الرحيم، صلاح سالم".والراحلة هي ابنة الموسيقار الراحل أحمد شفيق أبو عوف (1919-2004) وشقيقة الموسيقي والممثل الراحل عزت أبو عوف.ونعى أبو عوف عدد من الفنانين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، منهم إسعاد يونس وأحمد بدير ووفاء عامر ومحمود البزاوي ومصطفى شعبان وناهد السباعي ومحمد عادل إمام وزينة.





وبالتوازي مع انطلاقها في عالم الغناء، قدمها المخرج حسن الإمام في دور صغير بفيلم (لا تظلموا النساء) أمام حسين الإمام وهناء ثروت وتحية كاريوكا وسعيد صالح. ولدت مها في تشرين الثاني 1956 وتخرجت في الجامعة الأميركية بالقاهرة، قبل أن تنضم مع أخواتها منى وميرفت ومنال لفرقة (فور إم) التي شكلها شقيقهن عزت أبو عوف نهاية حقبة السبعينات.وبالتوازي مع انطلاقها في عالم الغناء، قدمها المخرج حسن الإمام في دور صغير بفيلم (لا تظلموا النساء) أمام حسين الإمام وهناء ثروت وتحية كاريوكا وسعيد صالح.

وتوالت بعد ذلك أعمالها السينمائية ومنها (أنا لا أكذب ولكني أتجمل) و(ممنوع للطلبة) و(الخط الساخن) و(في الصيف الحب جنون) و(أحلى الأوقات) و(معلش إحنا بنتبهدل) و(أمير البحار) و(غش الزوجية).



وفي الدراما التلفزيونية قدمت مسلسلات (الحساب) و(الرجل الآخر) و(الخواجة عبد القادر) و(ساحرة الجنوب) و(أرض جو)، إضافة إلى "الستكوم" الشهير (راجل وست ستات) مع أشرف عبد الباقي ولقاء الخميسي.



وقد تزوجت لفترة قصيرة من الفنان عمر خورشيد، قبل وفاته في حادث مروري عام 1981، ثم تزوجت بعد ذلك وأنجبت ابنها الوحيد شريف.