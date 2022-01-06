ما حقيقة انفصال حسن الرداد وإيمي سمير غانم؟

خرج الفنان حسن الرداد مجددا للتصدي للشائعات التى تطوله هو وزوجته إيمي سمير غانم، حيث طمأن الجمهور على إيمي، وقال في تصريحات تليفزيونية: "إيمي كويسة الحمد لله، وإن شاء الله يا رب كدة تعدي من الأزمة الصعبة اللي هي فيها".ونفى الرداد أخبار الانفصال التى ظهرت على الساحة مجدداً في الأسابيع الماضية، مؤكداً: "احنا ما انفصلناش ولا حاجة، والحمد لله حياتنا جميلة جداً مع بعض، أنا وإيمي أكتر كابل فني بيطلع عليه شائعات".