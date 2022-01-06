قرار نهائي بشطب فنانين من نقابة الممثلين المصرية

قضت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية للأفراد بمصر بعدم الموافقة على الطعن الذي تم رفعه من قِبل الفنانين عمرو واكد، وخالد أبو النجا الخاص بقرار شطبهما من نقابة المهن التمثيلية وذلك في الدعوى رقم 52538 لسنة 73 ق، حيث تم شطب عضوية كل منهما بشكل نهائي.وكان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيليه قد أصدر قراراً بشطب كل من عمرو واكد وخالد ابو النجا من نقابه المهن التمثيليه بشكل نهائي، بسبب تطاولهما على رموز في الدولة المصرية وافتقادهما شرط حسن السيرة والسمعة.

وحضر شعبان سعيد المحامي بالنقض والمستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية جلسة الحكم، وقرر أنه وفقاً لنص المادة 6 من القانون رقم 35 لسنه 1978 بند 6 الخاص بنقابة المهن التمثيلية يشترط فيمن يقيد عضواً عاملاً بكل نقابة من النقابات أن يكون مشتغلاً بالمسرح أو بالسينما أو بالموسيقي وفقاً لما نص عليه في المادة 2 من ذات القانون.فضلًا عن افتقادهما شرط حسن السيرة والسمعة، وفقاً لما اشترطته المادة 6 في البند 3، وذلك لسبق اتهامهما في قضايا إرهاب وانضمام لجماعة إرهابية، بالإضافة لظهورهما بجلسة استماع بالكونجرس الأمريكي تحت ما يسمي المنبر المصري لحقوق الإنسان، دون تفويض من الدولة المصرية، وكذا يستقويان بالخارج ، وينالان من قدر مصر.