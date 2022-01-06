فنون ومشاهير

سجن ممثل شهير عامين بتهمة سب وقذف سيدة أعمال

Lebanon 24
06-01-2022 | 14:00
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بعد رفض المعارضة الاستئنافية التي أقامها الفنان أحمد فلوكس على حكم حبسه، أيدت محكمة مستأنف القاهرة، الحكم الصادر ضد الفنان أحمد فلوكس في أول درجة بسجنه عامين لسب وقذف وإزعاج لاعبة السلة السابقة ياسمين عزت.

وكانت المحكمة الاقتصادية في القاهرة قد قضت في 8 أيلول الماضي، بحبس الفنان أحمد فلوكس لمدة سنتين وكفالة 50 ألف جنيه، بالإضافة إلى غرامة تقدر بـ200 ألف جنيه بتهمة سب وقذف سيدة الأعمال ولاعبة السلة السابقة ياسمين عزت.

وأقامت سيدة الأعمال، دعوى ضد فلوكس، تتهمه بالسب والقذف والتعرض لحياتها ولأسرتها، والتهديد بالإيذاء، والتشهير بسمعة العائلات دون وجه حق، ونظرتها المحكمة الاقتصادية، وأصدرت بحقه الحكم المتقدم.
المصدر: نواعم
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