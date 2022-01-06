فنون ومشاهير

صورة جريئة جدًّا لـ مريم أوزرلي على السرير

Lebanon 24
06-01-2022 | 13:28
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة قديمة للممثلة التركية مريم أوزرلي الشهيرة بشخصية "السلطانة هيام" في العالم العربي.
 
وقد بدت مريم فيها بإطلالة جريئة، اذ ظهرت مستلقية في السرير وكأنها عارية ما لفت الأنظار بشكل كبير.
 
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​مريم أوزرلي

تركيا

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