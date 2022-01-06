فنون ومشاهير

نانسي تشوّق جمهورها لأغنيتها الجديدة

Lebanon 24
06-01-2022 | 23:00
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نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم صورتين على صفحتها الخاصة في "إنستغرام" ظهرت فيهما بفستان أبيض جميل جداً، حسب المعلقين، وشوقت محبيها لأعمال جديدة معلقة: بدايات جديدة... قريباً عمل جديد وأغنية جديدة!
وللوهلة الأولى تشعر وكأن هناك تغييرا معينا بوجه نانسي للأجمل ليتضح أن طريقة تطبيق المكياج اختلفت حتى انها اعتمدت لون قلم حمرة مختلفا عن السابق فهي من محبي اللون الزهري او الالوان الغلوسي التي تلمع على الشفتين لكن هذه المرة أتى المكياج كلاسيكياً أكثر من السابق وكان لائقاً بها الى حد بعيد.
وكان آخر ظهور لنانسي في ختام مهرجان "ميدل بيست" الشهر الماضي، من خلال حفلها الذي شاركت في تقديمه مع النجم عمرو دياب.
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