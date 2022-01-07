أغنية "الغزالة رايقة" التي إجتاحت مواقع التواصل مسروقة من أغنية روسية شهيرة (فيديو)

حققت أغنية «الغزالة رايقة» من فيلم «من أجل زيكو»، غناء الطفل محمد أسامة وكريم محمود عبد العزيز، رواجًا واسعًا بعد طرحها، حتى أنها مازالت متصدرة تريند موقع الفيديوهات يوتيوب حتى الآن، بأكثر من 5 مليون مشاهدة ونصف.

ولكن ما كشفه المتابعون على مواقع التواصل الاجتماعي، أن أغنية «الغزالة رايقة» مسروقة من أغنية روسية شهيرة تحمل اسم « Wild Lioness »، تم طرحها منذ ما يقرب من عامين، بالتحديد في 2019.





في حين أن أغنية «الغزالة رايقة» حققت مشاهدات واسعة تخطت 5 مليون مشاهدة في حوالي 9 أيام، كانت أغنية « Wild Lioness » الروسية حصدت 96 مليون منذ طرحها من عامين.