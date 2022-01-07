فنون ومشاهير

بعد اعتزاله..أدهم نابلسي بزيّ جديد من داخل المسجد

Lebanon 24
07-01-2022 | 11:00
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تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة جديدة للفنان الاردني المعتزل أدهم نابلسي لاقت انتشارا كبيرا على مواقع التواصل.
وظهر أدهم في الصورة برفقة شيخ أردني من داخل أحد المساجد في الأردن، وهو يرتدي دشداشة بيضاء.
أثارت الصورة جدلا كبيرا بين المتابعين، فانقسموا بين مؤيدين لأدهم، والبعض الأخر يهاجمونه بسبب النقلة النوعية من الفن إلى الدين، بعدما اعتبر أدهم أن ما كان عليه لم يكن يرضي الله.
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