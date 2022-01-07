بعد اعتزاله..أدهم نابلسي بزيّ جديد من داخل المسجد

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة جديدة للفنان الاردني المعتزل أدهم نابلسي لاقت انتشارا كبيرا على مواقع التواصل.وظهر أدهم في الصورة برفقة شيخ أردني من داخل أحد المساجد في الأردن، وهو يرتدي دشداشة بيضاء.أثارت الصورة جدلا كبيرا بين المتابعين، فانقسموا بين مؤيدين لأدهم، والبعض الأخر يهاجمونه بسبب النقلة النوعية من الفن إلى الدين، بعدما اعتبر أدهم أن ما كان عليه لم يكن يرضي الله.