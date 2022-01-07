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رفضا تلقي اللقاح... وفاة أشهر مذيعين توأمين في فرنسا بعد الاصابة بكورونا

Lebanon 24
07-01-2022 | 00:28
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توفي التوأمان غريشكا وإيغور بوغدانوف أشهر مذيعين في فرنسا، عن عمر ناهز 72 عاما، في المستشفى بعد إصابتها بفيروس كورونا، خلال أسبوع واحد، وكان غريشكا قد توفي في 28 كانون الأول وتوفي شقيقه يوم الاثنين.

ولم يحصل التوأمان على تطعيم ضد الإصابة بكوفيد-19.

وقال أصدقاؤهما إنهما كانا مقتنعان بأن أسلوب حياتهما الصحي سوف يحميهما من الإصابة بفيروس كورونا ، ونُقلا إلى المستشفى في منتصف ديسمبر/كانون الأول.

وحصد التوأمان غريشكا وإيغور بوغدانوف على شهرة واسعة بعد تقديمهما برنامج "تان إكس" التلفزيوني للعلوم والخيال العلمي في ثمانينيات القرن الماضي واستعانتهما بديكور يحاكي سفينة فضاء.
المصدر: اخبار الآن
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