فنون ومشاهير

قضايا المرأة وحكايات اللجوء ترصدها أحداث "عالحد"

Lebanon 24
07-01-2022 | 14:00
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حول حكايات اللجوء والصراعات الاجتماعية وقضايا المرأة التي تتصدّى وحيدة لتربية أبنائها وتأمين لقمة العيش، تدور أحداث الدراما الاجتماعية "عالحد" من بطولة سلافة معمار ورودريغ سليمان وصباح جزائري، من تأليف لبنى حداد ولانا الجندي وإخراج ليال راجحة، والذي يُعرض على "شاهد VIP". 
 
تلاحق القصّة حياة هديل، وهي امرأة في أواخر الثلاثينيات من العمر، تعمل صيدلانية في إحدى صيدليات بيروت، وقررت تحرير نفسها من الارتباط بخالد الذي لا تعلم مصيره منذ اختفائه قبل 8 سنوات، وبقيت وحيدة مع ابنتها التي تبلغ من العمر 10 سنوات، ومع خالتها وابنتها. 
 
ولا تعيش هديل أفضل العلاقات مع عائلة زوجها خالد الذين لا يعترفون بهذا الزواج. كما أن هذا الأخير قام قبل عدة سنوات، بخطوة اللجوء إلى أوروبا. ورغم أنه لبناني الجنسية جعله طريق اللجوء المفتوح للسوريين، يدّعي أنه يحمل الجنسية السورية، لكي تفتح أمامه الأبواب المغلقة. وتتلاحق الأحداث، وتتغير مسارات شخصيات وتحدث الكثير من المفاجآت على امتداد حلقات العمل الذي يتميز بسرعة الإيقاع.
 
الجدير بالذكر أن مسلسل "عالحد" هو من تأليف لبنى حداد ولانا الجندي وإخراج ليال راجحة، وبطولة سلافة معمار، رودريغ سليمان، صباح جزائري، علي منيمنة، مروى خليل، إدمون حداد، جوزيف عقيقي، مارلين نعمان، طارق عبدو، دجانا عيسى، شهد الزلق، ناجي صوراتي، نتالي فريحة، يارا زخور، بمشاركة دوري السمراني، جمال قبش، برناديت حديب، بياريت قطريب، ماثيو شوفاني، وآخرين. 
المصدر: نواعم
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