فنون ومشاهير

بعد شهرة واسعة بدور "أم محمود" و"بوران".. سامية الجزائري تعود الى الكوميديا

Lebanon 24
07-01-2022 | 08:00
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شارفت الممثلة السورية سامية جزائري على الانتهاء من كتابة مشروعها الدرامي الجديد "سيرة وانفتحت" حيث تضع حاليا لمساتها النهائية على النص الذي ينتمي لفئة المسلسلات الاجتماعية التي لا تخلو من الابتسامات على حسب وصفها، وكما جاء في منشور عبر حسابها على "فيسبوك".
و"سيرة وانفتحت" مسلسل من نوع المتصل المنفصل يعتمد على طرح فكرة اجتماعية في كل حلقة بقالب كوميدي طريف يعتمد على شخصيات ثابتة وضيوف كثر يحلون على كل حلقة. 
وما لا يعرفه الجمهور أن المسلسل الذي سترويه سامية على مدار ثلاثين حلقة يستعرض قصص ومواقف حقيقيه من الواقع ضمن إطار "هيك صار معنا " ، وضعت له سامية ايضا رؤية اخراجية ضمن النص المكتوب ولن يكون التجربة الاولى لها على صعيد التأليف ، حيث سبق لها وان أدت تمثيليات اذاعية من بطولتها المطلقة وتأليفها في ثمانينات القرن الماضي نذكر منها مسلسل روزناما خانم وذلك على سبيل المثال لا الحصر ناهيك عن تعديلاتها الواضحة والجلية في كافة حوارتها ضمن الشخصيات التي أدتها وقدرتها العالية على الارتجال. 
 
يأتي هذا المسلسل بعد غياب طويل لجزائري عن البطولة المطلقة الكوميدية، بعدما حصدت نجاحاً باهراً في سلسلة اجزاء الكوميديا الشهيرة "عيلة خمس نجوم" الى "عيلة 8 نجوم"، حيث لعبت دور"بوران". وكذلك اشتهرت بدور "ام محمود".
 
 
 
 
المصدر: "رصد" لبنان 24
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