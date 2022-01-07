بابلة بشأن "انفصال" وائل كفوري عن شانا عبود

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبرًا مفاده انفصال الفنان اللبناني وائل كفوري عن حبيبته شانا عبود.

ولم يتم نفي الأخبار أو تثبيتها حتى الآن، بانتظار تعليق أحد من المعنيين.

وهذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها الثنائي إشاعات انفصالهما، فبعد حادث السير الذي تعرض له وائل كفوري، وكانت برفقته حينها حبيبته الجديدة شانا عبود، تردد أن ثمة أزمة بين الطرفين حصلت قبل الحادث وامتدت الى ما بعده.