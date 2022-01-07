فنون ومشاهير

بلبلة بشأن "انفصال" وائل كفوري عن شانا عبود

Lebanon 24
07-01-2022 | 13:21
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبرًا مفاده انفصال الفنان اللبناني وائل كفوري عن حبيبته شانا عبود.
ولم يتم نفي الأخبار أو تثبيتها حتى الآن، بانتظار تعليق أحد من المعنيين.
وهذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها الثنائي إشاعات انفصالهما، فبعد حادث السير الذي تعرض له وائل كفوري، وكانت برفقته حينها حبيبته الجديدة شانا عبود، تردد أن ثمة أزمة بين الطرفين حصلت قبل الحادث وامتدت الى ما بعده.
 
 
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