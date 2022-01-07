هل تذكرون الفنانة اللبنانية ماريا؟ هكذا أصبحت بعد سنوات من الغياب!

هل تذكرون الفنانة اللبنانية ماريا التي اشتهرت منذ أعوام بمجموعة أغاني منها "إلعب"، "بتكدب عليا".. والتي اختفت عن الأنظار منذ عدة سنوات؟

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صور جديدة لها، وقد ظهر تغير كبير بملامح ماريا.