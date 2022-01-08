أنباء عن دخول هيفا وهبي القفص الذهبي للمرة الثالثة.. تزوجت من أمير سعودي!؟

تتواجد حاليا الفنانة هيفا وهبي في باريس لتصوير مشروعها السينمائي الجديد "من فوق برج إيفل " كإسم مبدئي للعمل الذي تبدأ به خريطتها الفنية لعام 2022 ، ولكن ما حقيقة شائعة زواجها من أمير سعودي أثناء تواجدها بمصر خلال الفترة الماضية، والتي ترددت عبر وسائل السوشيل ميديا خلال الساعات الماضية؟

شائعة سخيفة

هيفا ردت عبر "نواعم" على خبر زواجها الذي تم تداوله من قبل البعض عبر صفحات التواصل الإجتماعي، واعتبرت هذه الأخبار "مسخرة" وكلام سخيف فهي لا تنشغل بمثل هذه الأخبار المفبركة وتقوم حالياً بتصوير مشاهدها بشكل يومي ضمن فيلمها السينمائي الجديد مع المخرج أحمد خالد موسى في أول تعاون فني يجمعهما وأول تجربة إنتاجية له في المجال السينمائي، ويشارك في بطولته مصطفى خاطر ومحمد سلام وينتمي لأفلام الأكشن الكوميدي حيث تدور أحداثه حول عملية سرقة في باريس.

نشاط فني

إلى ذلك، تعيش هيفا حالة نشاط فني حيث أنها تقوم بتصوير الفيلم الجديد الذي ينتظره جمهورها بفارغ الصبر ليعيدها لجمهورها داخل قاعات العرض السينمائي بعد تأجيل فيلم "أشبح أووربا " أكثر من مرة، كما تحاول أن تنهي تسجيل ألبومها الغنائي الجديد أيضا فور عودتها من باريس ليكون ضمن خريطتها بموسم 2022 .