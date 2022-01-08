فنون ومشاهير

جورج وسوف يطلب لقاح كورونا: "لقحوني لقحوني لقحوني"! (فيديو)

Lebanon 24
08-01-2022 | 03:00
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تلقى الفنان جورج وسوف جرعة ثالثة معززة من اللقاح المضاد ضد فيروس كورونا.

 

وانتشر فيديو لوسوف وهو يغني أثناء تلقيه اللقاح، ملحنا كلمة "لقحوني لقحوني لقحوني"، وذلك في رسالة تحفيزية منه للناس لتقي لقاح كورونا.

 

 
 

واستخدم الوسوف وسوما متعددة للفيديو الذي نشره عبر حسابه على تويتر مستخدما كلمات: "لقحوني #جورج_وسوف #اللقاح_افضل_من_العلاج #خدها_بضحكة".

 

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