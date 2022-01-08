فنون ومشاهير

بموسمه الثالث... هذا هو موعد عرض مسلسل "عروس بيروت"

Lebanon 24
08-01-2022 | 05:00
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تنطلق الحلقات الأولى من مسلسل "عروس بيروت" في موسمه الثالث يوم 23 كانون الثاني الجارى على احدى المنصات الإلكترونية، وتتوالى أحداث الموسم الثالث تطورات حياة "فارس وثريا" كارمن بصيبص وظافر العابدين، بعد الأزمة المالية التي واجهتهما، وكيف يتقبل فارس محاولات ثريا لمساعدته في الإنفاق على أسرتهما. 

الموسم الجديد من مسلسل "عروس بيروت" سيشهد العديد من التطورات والخلافات المستمرة بين الزوجين ثريا وفارس الضاهر، خاصة بعد قرارها العودة إلى الغناء ضمن إحدى الفرق لتوفير المال فور تعرضهم للأزمة المالية التي حلّت في بيت الضاهر نهاية الموسم الثاني، أما آدم "محمد الأحمد" فينفصل عن زوجته سارة بعد خيانتها، وستكلل قصة حب الست ليلى والمحامي عادل بالزواج.

"عروس بيروت" بطولة ظافر العابدين، كارمن بصيبص، تقلا شمعون، جو طراد، محمد الأحمد، مرام على، وضحى الدبس، وفارس ياغي، وجاد أبوعلي، وماري تيريز معلوف، ورانيا سلوان، ونور علي، وعلاء علاء الدين، وأيمن عبدالسلام، وفايق عرقسوسي، ولينا حوارنة، وسامي أبوحمدان، جينيفر عازار، وفادي إبراهيم.
المصدر: اليوم السابع
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