تركي آل الشيخ يظهر على سرير المستشفى.. وهذا وضعه الصحي (صورة)

تمنّت الفنانة البحرينية شيلاء سبت الشفاء لرئيس الهيئة العامة للترفية في السعودية تركي آل الشيخ، بعد خضوعه لعملية جراحية في نيويورك.

ونشرت سبت صورة لآل الشيخ وهو على سرير العلاج، وعلّقت عليها بقولها: "‏أسأل الله العظيم ربّ العرش العظيم أن يشفيه ويعافيه ويقوّمه بالسلامة ويردّه الى أهله وبلده بأفضل حال عاجلاً وليس آجلاً".

وكان المستشار السعودي قد طمأن الجمهور على حالته الصحية من خلال حسابه في موقع "تويتر" حيث غرّد قائلاً: "الحمد لله أنا بخير... أتقدّم بخالص الشكر لسيدي ولي العهد على رعايته الدائمة حماه وأعزّه الله... ولكل محب شكراً ولكل كاره شكراً". وأضاف: "تعوّد هذا الجسد على مشرط الجرّاح... لكن الإيمان والعزيمة تزيد، لا أراكم الله مكروهاً في حبيب أو عزيز".