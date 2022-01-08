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فنون ومشاهير
نادين الراسي في عمل درامي عربي مشترك
Lebanon 24
08-01-2022
|
08:00
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على بعد أيام من بداية تصوير مسلسل رمضاني، إنتاج شركة الصبّاح إخوان يجمع بين النجوم السوريين عابد فهد، سلافة معمار ومعتصم النهار، علم أن الممثلة اللبنانية نادين الراسي مُرشحة مع ثلاثي البطولة، وحتى الساعة لم تعلن شركة الصباح عن اسم المسلسل الذي تغير من "بيروت 303" إلى اسم آخر سيعلن عنه مع بداية التصوير الذي يشرف عليه المخرج إيلي السمعان.
يروي المسلسل قصة واقعية حصلت في بيروت ولها تداعيات في بعض الدول العربية والأوروبية.
تعود نادين الراسي هذه المرة في دراما عربية مشتركة وتنقل واقعًا عربياً بحسب ما رشح عن أحداث المسلسل، وسيتم التصوير في بيروت فيما يحضر الممثل عابد فهد نهاية الاسبوع الحالي الى لبنان، ومن المفترض الإبقاء أو التأخر في التصوير حتى بداية شهر رمضان في الاول من نيسان المقبل.
يذكر أن الفنانة نادين الراسي مقلة في أعمالها في السنوات الاخيرة وقدمت العام الماضي مسلسلاً واحداًهو "زوج تحت الإقامة الجبرية "مع الفنان زياد برجي والممثلة هبة نور.
المصدر: نواعم
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