بمناسبة عيد ميلادها... دنيا سمير غانم تستذكر والديها بكلمات مؤثرة!

نشرت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم صورة عائلية من طفولتها وطفولة شقيقتها الممثلة إيمي مع والديهما الممثلين الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزبز، عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".واستذكرت دنيا والديها بمناسبة عيد ميلادها، وكتبت معلقة على المنشور بكلمات مؤثرة جداً: "يا رب ارحمهم و صبرني علي فراقهم.. بجد الفراق ده صعب اوي.. كنت فاكرة ان لما الوقت بيعدي هتعود لكن للأسف الحياة مستمرة و بنروح و نيجي و نشتغل و نضحك لكن قلبي موجوع عليكوا اوي و وحشتوني اوي.. الدنيا مختلفة اوي من غيركوا".وتفاعل الجمهور تفاعل بشكل كبير مع المنشور، معبرين عن حزنهم الشديد لرحيلهما.