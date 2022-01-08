بعد أكثر من 14 عاماً... كيف أصبحت بطلة فيديو كليب "بين الناس"؟ (صور)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة صور للمودل اللبنانية التي شاركت في فيديو كليب "بين الناس" للفنان أحمد الشريف بعد مرور أكثر من 14 عاماً على عرضه.

وشغلت المودل الجمهور بجمالها وملامحها التي تثير الإعجاب.