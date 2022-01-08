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فنون ومشاهير
كارينا كابور تنشر صورة "مخيفة" لها!
Lebanon 24
08-01-2022
|
06:34
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نشرت النجمة العالمية كارينا كابور صورة لها عبر خاصية الستوريز في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".
وظهرت كارينا وهي تأكل بلقطة عفوية.
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كارينا كابور
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