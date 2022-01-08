فنون ومشاهير

كارينا كابور تنشر صورة "مخيفة" لها!

Lebanon 24
08-01-2022 | 06:34
A-
A+
Doc-P-905073-637772457630494929.jpg
Doc-P-905073-637772457630494929.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشرت النجمة العالمية كارينا كابور صورة لها عبر خاصية الستوريز في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".
وظهرت كارينا وهي تأكل بلقطة عفوية.
 
مواضيع ذات صلة
في الشتاء... لماذا نتناول المزيد من الطعام؟
lebanon 24
08/01/2022 18:59:32 Lebanon 24 Lebanon 24
صورة مؤلمة... طفلان يتقاسمان الطعام على حافة الطريق
lebanon 24
08/01/2022 18:59:32 Lebanon 24 Lebanon 24
ما علاقة لون الطعام بالفائدة التي يقدمها؟
lebanon 24
08/01/2022 18:59:32 Lebanon 24 Lebanon 24
صورة إبن كارينا كابور تضج موقع التواصل الاجتماعي... ما هو السبب؟ (صور)
lebanon 24
08/01/2022 18:59:32 Lebanon 24 Lebanon 24

كارينا كابور

طعام

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
11:00 | 2022-01-08
08:00 | 2022-01-08
06:43 | 2022-01-08
06:37 | 2022-01-08
06:31 | 2022-01-08
06:27 | 2022-01-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website