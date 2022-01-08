فنون ومشاهير

صورة نادرة لـ أم كلثوم خلال وضعها الماكياج وتسريح شعرها إستعداداً لحفلها

Lebanon 24
08-01-2022 | 16:00
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انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للمطربة الراحلة أم كلثوم، وهي تستعد لإحدى حفلاتها الغنائية، مرتدية فستاناً أبيض اللون.
وظهرت أم كلثوم في الصورة النادرة لها، إلى جانب خبراء التجميل الذين يصففون لها شعرها، ويضعون مستحضرات التجميل على وجهها، استعداداً لحفلها، وذلك قبل صعودها إلى خشبة المسرح لإحياء الحفل.
 
 
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