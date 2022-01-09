فنون ومشاهير

شقيق كارلا حداد حديث الجمهور بوسامته... ظهر معها وخطف الانظار منها بأحدث صورة لهما

Lebanon 24
09-01-2022 | 08:00
A-
A+
Doc-P-905268-637773152066580807.jpg
Doc-P-905268-637773152066580807.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشرت الاعلاميّة ومقدّمة البرامج كارلا حداد، صورة عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، ظهرت فيها إلى جانب شقيقها روي، الذي خطف الانظار منها بوسامته.
 
مواضيع ذات صلة
نبيلة عواد تنشر محادثة عبر "انستغرام": "خلينا نشوف شو بدي أعمل بالوجع" (صورة)
lebanon 24
09/01/2022 20:49:50 Lebanon 24 Lebanon 24
بصورة جريئة... نادين نجيم تحتفل بوصولها للـ14 مليون متابع على انستغرام
lebanon 24
09/01/2022 20:49:50 Lebanon 24 Lebanon 24
ريتا حايك ظهرت بـ"البروتيل" وببطن مكشوف في عزّ الشتاء: الدّنيا ربيع"! (صورة)
lebanon 24
09/01/2022 20:49:50 Lebanon 24 Lebanon 24
بالجرم المشهود.. إلقاء القبض على سارقين أقدما على عدة عمليات ضمن منطقة مرجعيون (صورة)
lebanon 24
09/01/2022 20:49:50 Lebanon 24 Lebanon 24

كارلا حداد

انستغرام

صورة

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
11:00 | 2022-01-09
10:45 | 2022-01-09
10:10 | 2022-01-09
09:28 | 2022-01-09
08:15 | 2022-01-09
07:30 | 2022-01-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website