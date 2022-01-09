شقيق كارلا حداد حديث الجمهور بوسامته... ظهر معها وخطف الانظار منها بأحدث صورة لهما

نشرت الاعلاميّة ومقدّمة البرامج كارلا حداد، صورة عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، ظهرت فيها إلى جانب شقيقها روي، الذي خطف الانظار منها بوسامته.