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فنون ومشاهير
شقيق كارلا حداد حديث الجمهور بوسامته... ظهر معها وخطف الانظار منها بأحدث صورة لهما
Lebanon 24
09-01-2022
|
08:00
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نشرت الاعلاميّة ومقدّمة البرامج كارلا حداد، صورة عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، ظهرت فيها إلى جانب شقيقها روي، الذي خطف الانظار منها بوسامته.
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