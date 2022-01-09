فنون ومشاهير

تصريحات جريئة لنيكول سابا.. وهذا ما قالته عن مايا دياب!

Lebanon 24
09-01-2022 | 03:00
A-
A+
Doc-P-905284-637773191058085689.jpg
Doc-P-905284-637773191058085689.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لا تزال تصريحات الفنانة نيكول سابا الجريئة في برنامج "حبر سري"، تحدث تفاعلاً كبيراً بين الجمهور في مواقع التواصل الاجتماعي بسبب صراحتها في الردّ على الأسئلة واعترافاتها المثيرة للجدل عن حياتها المهنية والشخصية.
 
وكان حديثها الصريح عن أنها أصبحت ممثلة بسبب جمالها من أكثر المقاطع التي تم تداولها، حيث كشفت أن جمالها كان السبب في اختيارها للعمل مع النجم المصري عادل إمام، الذي كان يبحث عن فتاة حسناء للمشاركة في فيلم "التجربة الدنماركية"، وتم اختيارها.
 
وأكدت أنها اعتمدت على موهبتها بعد المشاركة في الفيلم، موضحة أنها تعتبر الجمال نعمة وليس نقمة، فيما تحدثت عن مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة إنها تسببت في تصنيف النساء وفقاً لجمالهن، حتى طغى الجمال على كل شيء.
كذلك اعترفت الفنانة اللبنانية بإجرائها عملية تجميل بأنفها لأنها ممثلة، ويجب أن تظهر أمام الجمهور بشكل لائق، مشددة على أنها لن تلجأ إلى عمليات التجميل خوفاً من علامات تقدم العمر، لأنها متصالحة مع نفسها في هذا الأمر طالما بقيت روح الشباب بداخلها، ولكنها تقوم بها للحفاظ على شكلها الطبيعي أمام الجمهور.
 
وأكدت نيكول أن مواطنتها الفنانة مايا دياب ليست صديقتها بشكل مقرب، ولا يوجد بينهما غيرة فنية ولا تمانع مشاركتها في تقديم أغنية على طريقة "الديو"، حال وجدت فكرة تناسبهما.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
08:15 | 2022-01-09
08:00 | 2022-01-09
07:40 | 2022-01-09
07:30 | 2022-01-09
07:00 | 2022-01-09
06:40 | 2022-01-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website